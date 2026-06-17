Torna il Torneo Maria SS. della Visitazione: arcieri da tutta Italia al Castello di Lombardia

Arcieri provenienti da diverse regioni italiane sono attesi a Enna per la dodicesima edizione del Torneo Maria SS. della Visitazione, appuntamento dedicato al tiro con l’arco tradizionale e alla rievocazione storica in programma nel fine settimana successivo alle celebrazioni della Patrona della città.

L’iniziativa, inserita nel circuito del Campionato Nazionale FITAST-FITARCO e organizzata in collaborazione con la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, unirà attività sportiva e valorizzazione del patrimonio storico cittadino attraverso una serie di eventi che interesseranno il centro storico e l’area monumentale del Castello di Lombardia.

La cerimonia di investitura

Il programma prenderà il via venerdì 3 luglio alle 18.30 nel Chiostro dell’Eremo di Montesalvo con la tradizionale cerimonia di investitura dei nuovi componenti della Compagnia Arcieri del Castello di Enna. Un momento simbolico che apre ufficialmente il fine settimana dedicato all’arceria storica e alle attività di rievocazione.

Il Trofeo “Regnum Siciliae”

Sabato 4 luglio, alle 18.30, la scalinata del Duomo farà da sfondo alla sesta edizione del Trofeo “Regnum Siciliae”. Gli arcieri, in abiti medievali, saranno suddivisi in squadre composte da tre rappresentanti per ciascuna città partecipante. Attraverso sorteggio, ogni formazione verrà associata a uno degli antichi quartieri di Enna e concorrerà sia per l’assegnazione del trofeo sia per il VI Palio degli Antichi Quartieri.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, grazie alla presenza di figuranti e all’ambientazione nel cuore del centro storico.

La gara al Castello di Lombardia

L’appuntamento principale è previsto domenica 5 luglio al Castello di Lombardia. Il raduno dei partecipanti in costume medievale è fissato alle 8.30, mentre l’avvio delle competizioni è programmato per le 9.

All’interno dell’area monumentale si svolgerà il XII Torneo Maria SS. della Visitazione, gara outdoor articolata in un percorso di 20 piazzole secondo quanto previsto dal regolamento sportivo FITAST 2026. Gli arcieri saranno chiamati a misurarsi in prove di precisione e abilità tecnica lungo un tracciato che si snoda tra gli spazi dell’antica fortezza.

La manifestazione conferma così una tradizione consolidata nel calendario degli eventi estivi ennesi, richiamando appassionati di arceria storica e contribuendo alla promozione dei principali siti monumentali della città.