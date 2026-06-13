Enna, torna lo Yoga Day Festival: due giorni di benessere e inclusione al Castello di Lombardia

Due giornate dedicate al benessere, alla cultura olistica e alla condivisione in uno dei luoghi simbolo della città. Il 20 e 21 giugno il Castello di Lombardia ospiterà la quarta edizione dello Yoga Day Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Olistica APS con il patrocinio del Comune di Enna, in concomitanza con la Giornata Internazionale dello Yoga.

L’evento trasformerà il maniero ennese in un grande parco esperienziale aperto a famiglie, appassionati e curiosi, con un ricco programma che spazia dalle pratiche yoga alle arti, dalla ricerca sul benessere all’alimentazione consapevole.

Yoga, conferenze e attività per tutte le età

Il festival propone un format inclusivo e accessibile, pensato non soltanto per gli yogi ma per chiunque voglia trascorrere due giornate all’insegna del relax e della crescita personale. Con un contributo di 20 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e per le persone con disabilità con un accompagnatore, i partecipanti potranno accedere alle aree dedicate a conferenze, incontri culturali, presentazioni di libri, meditazioni guidate, pratiche corporee, musica e attività per bambini.

Tra le proposte anche i percorsi di Bhakti Marga, uno dei principali rami dello yoga nella tradizione induista, oltre a momenti artistici e musicali e all’esperienza di arte intuitiva curata da Cinzia Licata.

Laboratori, mercatino etico e area benessere

Ampio spazio sarà dedicato ai laboratori pratici e all’artigianato. In programma attività sulla produzione della kombucha con Selvatica Lab, laboratori per la realizzazione di candele naturali organizzati da Profumo nell’Aria e percorsi dedicati ai detergenti enzimatici e alla fermentazione naturale dei vegetali promossi da Creovivo.

Non mancheranno il mercatino etico, l’area food & beverage, gli spazi picnic e un’ampia area benessere con trattamenti e massaggi pensati per favorire il rilassamento e la cura della persona.

Un ecosistema dedicato al benessere

“Più che un evento dedicato esclusivamente allo yoga, lo Yoga Day Festival si presenta come un ecosistema divulgativo, dove incontri culturali e accademici, discipline corporee millenarie e moderne, danze, arte, meditazione e servizi al pubblico convivono in uno spazio inclusivo e sereno”, spiega la presidente di Olistica APS, Carmen Contino.

L’organizzazione dell’evento porta la firma di un team composto, oltre che dalla stessa Contino, da Valentina D’Angelo, direttrice artistica del festival, Cristiana De Luca, cofondatrice dell’associazione, e Michela Mansueto, curatrice dell’area food & beverage. Un appuntamento che punta a coniugare benessere, cultura e socialità in una delle cornici più suggestive della Sicilia interna.