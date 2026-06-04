Al Castello di Lombardia la quarta edizione dello Yoga Day Festival

Torna il 20 e 21 giugno lo Yoga Day Festival, che celebra la sua quarta edizione nella suggestiva cornice del Castello di Lombardia di Enna, tra i complessi monumentali più rappresentativi della Sicilia. Nato nel 2023 in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il festival si è progressivamente affermato come un appuntamento capace di richiamare praticanti, operatori del benessere, famiglie, studenti e appassionati provenienti da diverse regioni italiane.

Il tema scelto per il 2026 è “Risonanze”, un invito a riconoscere le connessioni tra le diverse dimensioni della vita quotidiana e a ricercare un equilibrio autentico attraverso esperienze condivise, conoscenza e pratica.

Oltre 40 attività tra yoga, danza e benessere

Più che una manifestazione dedicata esclusivamente allo yoga, lo Yoga Day Festival si propone come un contenitore interdisciplinare in cui discipline corporee, divulgazione culturale, arte e momenti di incontro convivono in un ambiente aperto e inclusivo. Nell’arco delle due giornate saranno proposte oltre 40 attività tra sessioni guidate di yoga in differenti stili, bioenergetica, bagni sonori, workshop dedicati ai 5 Ritmi, alle danze indiane, alla pizzica e all’afrobeats.

Spazio anche a laboratori di autoproduzione e cucina, trattamenti e consulenze individuali, attività per bambini, un’area dedicata all’artigianato e alla solidarietà e una zona food & beverage con realtà del territorio. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva che coniughi movimento, creatività e socialità.

Cultura, ricerca e valorizzazione del territorio

Accanto alle pratiche esperienziali, il festival dedicherà ampio spazio agli approfondimenti culturali e scientifici. Gli incontri in programma affronteranno temi quali alimentazione, genitorialità efficace, ostetricia, osteopatia, costellazioni biosistemiche e studi sulla qualità della vita. Prevista inoltre la partecipazione dell’Università degli Studi di Enna Kore con una conferenza dedicata ai benefici dello yoga. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche presentazioni di libri e dialoghi con gli autori.

Per i visitatori provenienti da fuori provincia, il sito della manifestazione suggerisce percorsi e attività da svolgere nell’entroterra siciliano prima e dopo il festival, dalle visite al centro storico di Enna ai trekking archeologico-naturalistici sul monte Altesina, fino alle escursioni a cavallo e agli itinerari dedicati alla storia locale.

Organizzato dall’associazione Olistica APS con il patrocinio del Comune di Enna, lo Yoga Day Festival prevede ingressi a numero limitato. L’accesso è libero con tesseramento e contributo per le attività alle quali si desidera partecipare. È inoltre disponibile un pass “tutto incluso” prenotabile attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Le attività si svolgeranno sabato 20 giugno dalle 8 alle 21 e domenica 21 giugno dalle 7 alle 21.