Bottega Culturale: “Finanziato dal Ministero il progetto dedicato allo scrittore Franco Enna”

Un percorso dedicato alla riscoperta dello scrittore Franco Enna e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ennese ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura. Bottega Culturale Sicilia ha annunciato infatti l’ammissione a finanziamento del progetto “Sulle tracce di Franco Enna” da parte della Direzione Generale Spettacolo del MiC.

L’iniziativa, che si svilupperà fino a dicembre 2026, coinvolgerà i comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina attraverso un programma multidisciplinare che intreccia letteratura, teatro, ricerca storica e nuove tecnologie con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e delle sue figure culturali più rappresentative.

Al centro del progetto vi è la figura di Franco Enna, pseudonimo di Francesco Cannarozzo, autore considerato tra i pionieri del giallo ambientato nella provincia italiana. Il percorso prevede anche approfondimenti sul rapporto tra il genere poliziesco e la Sicilia, attraverso riferimenti alle opere di Andrea Camilleri e Agatha Christie.

Un itinerario tra letteratura e patrimonio culturale

Le attività programmate comprendono ricerche d’archivio, produzioni teatrali, podcast, installazioni multimediali e performance diffuse nei luoghi di interesse storico e archeologico del territorio. L’obiettivo è creare un racconto culturale capace di collegare la memoria letteraria ai siti che caratterizzano l’area interna della Sicilia.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del patrimonio custodito nei musei e nelle aree archeologiche coinvolte nel progetto, attraverso iniziative rivolte sia ai residenti sia ai visitatori.

La rete dei partner e la presentazione pubblica

Il progetto è realizzato con il sostegno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e con il patrocinio gratuito del Comune di Enna. Tra i partner figurano inoltre il Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), Hennaion – La Biblioteca degli Autori Ennesi, il Teatro Ragazzi di Torino e la Compagnia dell’Arpa.

La presentazione ufficiale del programma è in calendario venerdì 19 giugno alle ore 17 all’Urban Center di Enna. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il calendario delle attività, i partner coinvolti e le iniziative previste nei prossimi mesi.

«Questo finanziamento ministeriale rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio e una possibilità concreta per sviluppare ulteriormente il progetto», ha dichiarato il presidente di Bottega Culturale Sicilia e direttore artistico dell’iniziativa, Antonio Messina.

L’appuntamento sarà aperto a giornalisti, operatori culturali e cittadini interessati a conoscere i contenuti di un progetto che punta a coniugare ricerca culturale, promozione del territorio e valorizzazione della memoria letteraria locale.