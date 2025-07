Aiga, eletto il nuovo direttivo, Alfieri è il presidente

In data 09 luglio 2025 si è tenuta l’Assemblea degli iscritti Associazione italiana dei giovani avvocati, Aiga, della sezione di Enna, nel corso della quale è stato eletto il nuovo Direttivo di Sezione per il prossimo mandato.

Con grande entusiasmo è stato eletto il nuovo direttivo nella seguente composizione: Avv. Dario Alfieri – Presidente; Avv. Eleonora Pedevillano – Vicepresidente; Avv. Filippo Alessandro Bevilacqua – Segretario; Avv. Gianmarco Davide Pace – Tesoriere; Avv. Paolo Gioveni – Consigliere Nazionale di sezione; Avv. Filippo William Mantegna – consigliere; Avv. Federica Maria Mancuso – consigliere; Avv. Samantha Cocuzza – consigliere; Avv. Ilenia Albano – consigliere; Avv. Marco Ferro – consigliere. È stata nominata l’Avv. Marzia Bevilacqua come consigliere supplente. È stata nominata, altresì, l’Avv. Barbara Di Natale come referente ONAC.

Una novità storica per la sezione riguarda l’istituzione, per la prima volta, della Consulta dei Praticanti, un organo nato per valorizzare il ruolo e le esigenze dei futuri avvocati. Alla guida della Consulta è stato nominato il Dott. Alessio Tricarichi, al quale va un sincero ringraziamento per l’entusiasmo e la disponibilità a rappresentare le istanze dei praticanti del foro ennese.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Avv. Gianmarco Davide Pace omaggiato per l’occasione con una targa a testimonianza della competenza e della passione profuse nel corso del suo mandato. Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto al direttivo uscente e specialmente all’Avv. Laura Ballati, all’Avv.ta Petronilla Patti e all’Avv. Lorena Sammartino che con dedizione, spirito di collaborazione e con tanta passione hanno lasciato un’impronta preziosa all’interno della sezione.

Inoltre, un ringraziamento non meno importante va, indubbiamente, rivolto a tutti i soci che hanno partecipato e rinnovato la loro fiducia e a tutti i nuovi iscritti che hanno deciso di abbracciare il mondo AIGA. Infine, un augurio di buon lavoro al nuovo Direttivo per il prossimo mandato con la profonda convinzione che, nel segno della continuità, proseguirà al meglio l’impegno finalizzato all’arricchimento della formazione e al supporto delle istanze dei giovani colleghi e con la piena consapevolezza che la proliferazione di nuove idee, il continuo confronto e i tanti nuovi progetti in cantiere su temi come legalità, educazione civica e solidarietà contribuiranno alla continua e costante crescita della nostra associazione e della giovane avvocatura ennese nel segno di una visione sempre più moderna inclusiva e dinamica.