Incidente in galleria di un Tir sulla A19, traffico rallentato

Nuovo incidente stradale sulla A19 nel tratto di Enna. Poco prime delle 8 il conducente di un Tir ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la galleria Misericordia tra Enna e Caltanissetta, in direzione Catania. A quanto pare, si tratterebbe di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri veicoli. In questo caso, non è stato necessario chiudere la A19 anche se il traffico è rallentato. Sulla vicenda ci sono le indagini della Polizia stradale.