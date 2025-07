Sanità, bandito concorso per due dirigenti analisti

L’ASP di Enna ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di due posti di Dirigente Analista. Questa scelta segna un ulteriore passo avanti nel piano di potenziamento delle risorse umane promosso dalla Direzione Strategica.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per professionisti qualificati che intendono contribuire al miglioramento dell’assistenza sanitaria nella provincia ennese. La selezione valuterà sia i titoli presentati dai candidati sia le loro competenze tecniche e professionali, garantendo la scelta dei profili più idonei.

Il dirigente analista riveste un ruolo cruciale nelle aziende sanitarie: è responsabile della gestione, sviluppo e coordinamento di sistemi informativi e processi tecnico-amministrativi fondamentali per il funzionamento efficiente della struttura. Le sue competenze tecniche e organizzative lo rendono una figura chiave per integrare tecnologia, processi e risorse umane in un sistema sanitario moderno e funzionale.

L’ingresso di nuovi dirigenti analisti è strategico per supportare le attività amministrative e organizzative dell’Azienda, favorendo una gestione più efficace delle risorse e dei servizi sanitari.

Questo concorso si aggiunge ad altre procedure recenti, come quella per 98 dirigenti medici e un dirigente farmacista, sottolineando l’impegno dell’ASP di Enna nel rafforzamento complessivo del personale sia sanitario che amministrativo.

I dettagli completi del bando, inclusi i requisiti specifici per la partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e le prove d’esame, sono disponibili sul sito ufficiale dell’ASP di Enna come parte integrante della delibera 1088 dello scorso 9 luglio consultabile sull’albo pretorio aziendale. Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera e vanno inoltrate attraverso il sito aspenna.selezionieconcorsi.it dopo aver effettuato l’iscrizione al portale.