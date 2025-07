Carta e cartone, cresce la raccolta a Enna, è sopra la media regionale

Cresce la raccolta di carta e cartone ed Enna ed in generale in tutta la Sicilia. E’ quanto emerge nel rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

I dati

Il raffronto è tra il 2024 ed il 2023 e secondo i dati fornito dal Comieco a Enna si è registrato un incremento del 5,7%, sopra la media regionale che è del 4,3. Bene anche Messina (+6,1%) e Catania (+5,7%). In particolare, ad Enna sono state differenziate più di 6.000 tonnellate e raccolti in media quasi 43 kg da ciascun cittadino. “Da dieci anni a questa parte, la Sicilia evidenzia un andamento di crescita costante nella raccolta di carta e cartone e nel 2024, insieme al Molise, ha messo a segno gli incrementi più significativi considerando il Sud e le Isole. Tuttavia, non possiamo fermarci a questi risultati” – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco.