Delibere sui lavori “sparite”, l’ex sindaco Leanza si rivolge al prefetto

Dopo due richieste vane indirizzate al segretario generale del Comune ed al nucleo di valutazione, l’ex sindaco di Valguarnera Sebo Leanza si rivolge al prefetto. L’ex sindaco nelle due missive datate giugno e luglio chiedeva agli organi in indirizzo che venissero pubblicati all’albo pretorio ed online, come previsto dalla norma sulla trasparenza, gli allegati delle delibere di Giunta di parte dei progetti dei lavori pubblici effettuati sul

territorio.

I nodi del Comune di Valguarnera

“Non si comprende per quale motivo alla data odierna non si sia provveduto- chiosa Leanza. Per altro pare non risulti presentata l’attestazione del nucleo di valutazione sulla regolarità delle pubblicazioni degli atti amministrativi”. Tutto ciò, anche in considerazione del fatto- tiene a precisare Leanza- che il Comune è già esposto all’attenzione della Magistratura contabile per la non conformità sulla gestione delle risorse finanziarie, della Procura della Repubblica di Enna per l’accusa di truffa da parte del titolare della ditta che gestisce il servizio rifiuti ed infine il coinvolgimento in azioni illecite del responsabile del settore tecnico, al vaglio della Procura di Agrigento”. Per tutto ciò L’ente – secondo l’ex sindaco- dovrebbe porre in essere azioni più pregnanti, per il tramite degli organi di controllo interno.