Consegnate le opere di ammodernamento dell’agglomerato industriale di Termini Imerese alla presenza di Tamajo e Guadani

Sono state completate, collaudate e consegnate le opere di ammodernamento realizzate nell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Presenti alla cerimonia di consegna il Commissario dell’Irsap, Marcello Gualdani, l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, il direttore dell’Irsap, Gaetano Collura e i funzionari che hanno seguito la realizzazione delle opere, assieme al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e ad alcuni sindaci e amministratori del comprensorio. I lavori hanno riguardato la realizzazione di un sistema di fibre ottiche con annessa videosorveglianza. Il progetto prevedeva la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza composto da 110 telecamere; Cavidotti e reti per la fibra ottica per circa 3.000 metri di lunghezza; Rifacimento di pavimentazione per circa 17.000 metri di strade e la segnaletica stradale. Con un altro progetto sono state realizzate opere di ammodernamento delle strade dell’agglomerato industriale; la realizzazione della nuova rotatoria dello svincolo autostradale; la realizzazione di una strada di penetrazione denominata Asse 2 (ex Chimed); la manutenzione di parte dell’asse di scorrimento; rete di illuminazione pubblica compresa la “torre faro” nella rotatoria dello svincolo di accesso all’autostrada A19. Per le opere eseguite sono stati spese somme per oltre 17 milioni di euro.