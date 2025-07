Consegnati gli attestati del corso per sommelier organizzato ad Enna dalla Fisar

Cerimonia di consegna degli attestati Fisar del corso di I livello per sommelier. Una vera e propria festa a cui hanno partecipato i 34 corsisti che hanno ritirato il diploma dalle mani del presidente del corso Giuseppe Micali, dal presidente della Fisar Enna , Giuseppe Minissale e dai consiglieri Laura Lilla, Marco Tudisco e Tommaso Scavuzzo. “L’entusiasmo con il quale questi allievi, professionisti, pensionati, appassionati e tanti tanti giovani, hanno partecipato alle lezioni ha creato un clima conviviale e ha fatto si che il corso si sia rivelato, oltre che interessante, piacevole” – dice Minissale.

Il corso di I livello è stato organizzato con la consulenza del sommelier e responsabile di zona del Centro Tecnico Nazionale della Fisar, Gaetano Prosperini. 12 lezioni in tutto e due visite didattiche in cantina, che hanno portato i corsisti a contatto con l’affascinante mondo del vino. I corsi della Fisar, infatti, tenuti tutti da docenti esperti, diplomano i partecipanti in “sommelier” dopo un percorso di tre livelli che inizia con il primo approccio, dalla raccolta dell’uva fino al vino, attraversando potature, malattie della vite, tecniche di vinificazione.

Il secondo corso è destinato all’etnografia e al vino nel mondo, mentre il terzo è destinato agli abbinamenti vino-cibo. Mentre, dunque, i neo promossi si godono il meritato riconoscimento, la Fisar è già al lavoro per organizzare il corso di II livello che dovrebbe partire già in autunno.