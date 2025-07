Rifiuti ingombranti, caos a Valguarnera, utenti costretti a tenerli in casa

Dopo circa 4 mesi e mezzo dallo stop imposto dalle autorità competenti per il deposito dei rifiuti ingombranti presso i capannoni di contrada Paparanza, a Valguarnera, la gente non sa più a quale santo votarsi. Abbiamo ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni da tante persone che si trovano a casa reti, materassi, sedie, mobili e suppellettili vecchi che non sanno dove andare a depositare.

Le discariche

Il rischio è che in molti non trovando il luogo deputato ove conferire, possano formarsi molte discariche abusive lungo tutto il territorio. Anche il servizio ingombranti, come è noto, viene curato dalla ditta Traina, che non può più effettuare per ragioni igienico sanitarie tale tipo di raccolta nei capannoni a loro disposizione, avendola stoppata, come detto, l’autorità competente. Valguarnera purtroppo paga il prezzo amaro per non essersi dotata nel tempo di un centro raccolta rifiuti del quale ne hanno approfittato tanti altri Comuni che hanno attinto a dei finanziamenti pubblici.