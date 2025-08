Marina di Modica, subito grandi emozioni nella prima giornata del campionato italiano di beach volley

Una giornata intensa di qualificazione con sfide serrate hanno definito il main draw della tappa del campionato italiano Gold Fonzies, scattata oggi a Modica. Da domani mattina, quindi, si fa sul serio con la formula pool play che dividerà le sedici coppie in quattro gironi da da 4. L’evento – organizzato da I Soci con il supporto della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica – entra nel vivo con i big del beach volley italiano in campo.

I SEI QUALIFICATI NEL MASCHILE. Daniele Lupo gioca con Davide Borraccino. L’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016 ha già vinto la tappa di Catania con il suo nuovo compagno. Torna a Modica, dove un anno fa cominciò la striscia di vittorie con Ivan Zaytsev che lo portò al titolo italiano a Bellaria. Tra le sei coppie qualificate nel tabellone maschile ci sono il catanese Franco Arezzo e il modenese Luca Bigarelli. Gli atleti, allenati da Gianpietro Rigano e reduci dall’ottimo secondo posto a Villa San Giovanni, compiono, dopo il successo per 2-0 contro Emanuele Zacconi e Matteo Tomei nella prima sfida, una rimonta copertina contro Fabrizio Manni e Jakob Windish. In rimonta anche Fabrizio Mussa e Neljo Santos sui catanesi Ndrecaj-Orto. Superano il turno anche le coppie Mauro Sacripanti-Giacomo Titta, terzi lo scorso anno, Andrea Lupo – Filippo Pizzileo, e Alessandro Carucci – Edgardo Ceccoli. I sei qualificati si aggiungono al seeding già definito: i numero uno sono Tiziano Andreatta e Davide Benzi, seguiti da Carlo Bonifazi-Raoul Acerbi, Tobia Marchetto-Davide Dal Molin, Simone Podestà-Matteo Martino, Davis Krumins-Marco Caminati, Giacomo Spadoni-Michele Luisetto, Federico Geromin-Matteo Camozzi; l’ex modicano Manuel Alfieri, orfano del compagno Alex Ranghieri (impegnato ed eliminato con Cottafava agli Europei), giocherà con Riccardo Iervolino. Le wild card sono state assegnate a Filippo Mancini-Mattia Orioli e Andrea Frinolli-Mattia Falzaresi.

NEL FEMMINILE. Nel tabellone femminile si qualificano, Eleonora Annibalini – Anna Pelloia, Arianna Barboni – Courtney Schwan, Giorgia Bernasconi – Beatrice Meniconi (quest’ultima schiacciatrice umbra della Pvt Modica, che gioca in casa” vincendo 2-0 nella sfida decisiva contro Sarra – Concetti), Sara Franzoni-Agata Zuccarelli, Andrea Francesconi-Ester Maestroni e Enzo Irene-Cindy Lee Fezzi. Le ultime due sono riuscite a vincere nelle gare in serale, una formula che ha appassionato e non poco il numero pubblico in tribuna. Scelta quindi azzeccata che sarà riproposta domani dopo lo spettacolo di fuoco Onde di Energia.

Le sei si uniscono alle 10 coppie già ammesse di diritto in tabellone. Chiara They e Sara Breidenbach sono prime teste di serie e dominatrici delle tappe di Caorle, Catania e della Coppa Italia a Montesilvano. Subito dietro Federica Frasca e Alice Gradini, vincitrici lo scorso anno proprio a Marina di Modica, e Giada Benazzi con Erika Ditta, salite sul gradino più alto del podio a Marina di Ravenna. Tra le pretendenti anche Eleonora Sestini-Maria Rachele Mancinelli, Aurora Mattavelli-Margherita Tega, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin-Claudia Puccinelli, Sharin Rottoli-Oriola Shpuza, Elisa Salvador-Viola Massi e Valentina Torrese-Martina Biancini.