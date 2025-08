Rifiuti, la sindaca invita i cittadini a ripulire gli spazi pubblici

“Puliamo insieme il paese.” E’ questo lo slogan coniato dal Comune di Valguarnera per tenere pulito l’ambiente.

E così la sindaca Draià con tanto di ramazza, forbici e scopa, aiutata dai ragazzi del servizio civile, ha

ripulito da cima a fondo piazza del Popolo. “Un gesto concreto e utile- afferma Draià- per migliorare l’ambiente e vivere spazi pubblici più belli e accoglienti. Tutto ciò rientra nel progetto Ecosistemi avviato da qualche tempo dal Comune e che prevede attività di pulizia del verde. Assieme a lei l’assessore Carmelo Auzzino e tanti ragazzi del servizio civile che collaborano attivamente affinché venga migliorato e non deteriorato l’ambiente in cui viviamo.