Il futuro delle Aree interne, Capizzi convoca un vertice

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha convocato il Forum Aree Interne,

Mondo Operaio, Acli, Unpli e Legambiente per giovedì 7 agosto, alle ore 11, nella sala convegni dell’ex

provincia di Enna, per discutere ed approfondire la problematica relativa al Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) 2021-2027.

Le parole di Capizzi

“Tale iniziativa vuole essere un’occasione di confronto tra le parti interessate al fine di porre le basi per una comune strategia territoriale”, spiega il presidente Capizzi. L’incontro di giovedì 7 agosto con le suddette associazioni è stato preceduto dall’incontro con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, Gal Rocca di Cerere e Università Kore svoltosi alcuni giorni fa. E’ previsto un terzo incontro con le associazioni di categoria, dopo quello del 7 agosto, sempre sullo stesso argomento. La problematica di cui parla Capizzi è quella scaturita dalla classificazione delle 124 Aree Interne nelle quali si sta sperimentando la SNAI in quattro gruppi e degli obiettivi per ciascuno gruppo indicati nel PSNAI (marzo 2025).

I passi da seguire

Per le Aree Interne “con una struttura demografica compromessa, con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività”, il PSNAI ritiene che “non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza” e che “hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”. Al momento solo 14 dei 20 comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna fanno parte dell’Area Interna di Troina. Gli altri 6 comuni fanno parte di altre aggregazioni territoriali (SIRU E FUA). Ma tutti e 20 Comuni fanno parte di un’area territoriale che somiglia molto alle aree interne per le quali il PSNAI non prevede nulla di buono, se non un accompagnamento al lento ed irreversibile declino.