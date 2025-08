Diga Olivo colabrodo e aziende agricole a secco, Venezia, “Regione immobile”

E’ un vero colabrodo la diga Olivo, nel territorio di Barrafranca, che continua a perdere acqua. Un problema non da poco, denunciato dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che mette in luce l’ennesima criticità nell’Ennese soprattutto quando si parla di acqua.

La denuncia

Ad essere in croce sono gli agricoltori, che rischiano di dover bruciare anni di investimenti, in termini di risorse economiche ed umane, per l’inefficienza della rete.

“Mentre gli agricoltori ricevono l’acqua a singhiozzo per l’irrigazione, nel territorio siciliano si perdono migliaia di litri d’acqua al secondo a causa delle condotte colabrodo” attacca il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia.

Venezia, “ridurre le perdite idriche”

Il parlamentare Ars sollecita l’amministrazione regionale a prendere provvedimenti. “ Da più di anno chiediamo – dice Venezia – al Governo regionale un piano straordinario di interventi per la riduzione delle perdite idriche in Sicilia, ma al netto dei proclami regna il più totale immobilismo”