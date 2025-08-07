Disservizi idrici a Regalbuto, gestore al sindaco, “eseguiti lavori sulla condotta noti al Comune”

Le interruzioni idriche erano state comunicate al Comune di Regalbuto e motivate dalla necessità di eseguire dei lavori indifferibili sulla condotta. E’ quanto, sostanzialmente, afferma AcquaEnna che ha ricevuto dal sindaco di Regalbuto una diffida in merito ai disservizi registratisi nei giorni scorsi, capaci di rovinare la festa patronale.

La comunicazione del gestore

“In data 5-8-2025 e 7-8-2025, a causa – si legge nel documento della società idrica – di due interventi urgenti e indifferibili sulla condotta di adduzione della stazione di pompaggio denominata Sisto, resisi necessari in conseguenza della rottura imprevista e imprevedibile della stessa condotta, si sono verificati dei disservizi nell’erogazione idrica del comune di Regalbuto. Tale stato di fatto è stato prontamente comunicato dalla scrivente società con comunicazione PEC in data 5-8-2025 e in data 7-8-2025”.

“Disservizi pubblicati sul sito della società”

La stessa AcquaEnna precisa che la notizia dei disservizi era nota, in quanto pubblicata “nel nostro sito internet, dandone così ampia comunicazione a tutti gli utenti”. Il gestore, inoltre, alle richiesta di apertura di uno sportello a Regalbuto precisa che “non è previsto in nessun comune dell’ambito servito e che per le segnalazioni di che trattasi vi sono a disposizione dei numeri.

La stoccata al Comune di Regalbuto

Allo stesso tempo, AcquaEnna bacchetta il sindaco che ha affermato di aver messo a disposizione uno sportello per gli utenti. “A tal proposito appare opportuno – dice la società – ribadire che non risulta necessario e non è stato richiesto distogliere personale comunale alle proprie attività istituzionali, in considerazione del fatto che la competenza del servizio idrico integrato è in capo a questa società a cui gli utenti possono rivolgersi per le segnalazioni e le richieste di informazioni utilizzando sia il call center che il sito internet istituzionale”.