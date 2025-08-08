Guardie mediche, l’Asp prorogati gli incarichi per 4 dottori

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha prorogato i contratti a tempo determinato per quattro medici del servizio di continuità assistenziale, noto come guardia medica per assicurare la copertura sanitaria 24 ore su 24 su tutto il territorio provinciale.

La decisione, risponde alla necessità di garantire continuità nell’assistenza medica d’urgenza durante le ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, quando gli ambulatori dei medici di medicina generale sono chiusi.

La proroga riguarda quattro professionisti distribuiti su due distretti. Distretto di Enna: Dott. G. Di Franco e Dott. F. Giulio. Distretto di Agira: Dott. C. Fiorenza e Dott. A. Ginardi. I medici incaricati svolgono attività di assistenza primaria su base oraria, garantendo interventi domiciliari urgenti e prestazioni ambulatoriali presso le postazioni di continuità assistenziale.

La proroga si inserisce nel protocollo d’intesa tra l’Assessorato Regionale della Salute e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale. La misura risponde alle esigenze assistenziali della popolazione e agli obiettivi di potenziamento dei servizi territoriali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).