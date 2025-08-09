La piccola Nora affetta da tumore, un’onda di solidarietà per sostenere le cure

Tanti ennesi hanno risposto all’appello della famiglia di Nora Franzone, la piccola ennese che sta lottando contro un retinoblastoma bilaterale, un tumore che si sviluppa dalle cellule della retina e scoperto quando aveva all’età di otto mesi.

Le cure a Siena

Per potersi curare, la piccola necessita di continue cure presso il reparto di Pediatria Oculistica Oncologica dell’ospedale “Le Scotte” di Siena, struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione. E così è stata avviata una raccolta fondi con la piattaforma “GoFundMe” coinvolgendo tanti amici, conoscenti ma anche estranei.

Il ringraziamento della famiglia

Un fiume di solidarietà che non ha lasciato indifferente la famiglia Franzone che ha risposto con emozione a questo grande affetto: “Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e donatori. Grazie alle tante partecipazioni e vicinanza potremo affrontare con serenità i prossimi viaggi in Toscana e con l’augurio di tornare sempre con buone notizie”. Per sostenere la causa di Nora era già stato messo a disposizione l’Iban IT95 C062 3016 8000 000 1506 6801 intestato ad “Associazione per Nora Onlus”