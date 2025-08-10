Esiste ancora il contrabbando di sigarette, due indagati per ricettazione

La polizia ha denunciato due uomini trovati a Leonforte con 180 pacchetti di sigarette e 70 confezioni di tabacco, tutti regolarmente marchiati con il sigillo dei Monopoli di Stato, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 1.500 euro.

Le accuse

Devono rispondere di ricettazione e naturalmente dovranno subire un procedimento giudiziario. Sono stati intercettati da una pattuglia della polizia del commissariato di Leonforte ed agli agenti i due indagati hanno riferito di aver acquistato quella merce da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione alla vendita, ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di mercato, con l’intento di rivenderlo successivamente in questo territorio.