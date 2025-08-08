Ubriachi al volante, ritirate 2 patenti a Enna

Sono 2 le patenti ritirate dalla Polizia stradale di Enna al termine dei controlli sulle strade di Enna. Si tratta di un piano di sicurezza finalizzato a contrastare gli incendi spesso causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti o alcolici. I due trasgressori sarebbero stati trovati con un tasso alcolemico superiore alla norma e così è scattata la sanzione.

I controlli

Nel complesso, sono stati controllati complessivamente 21 veicoli e 26 persone. Alla verifiche hanno preso parte, oltre alla Polizia stradale di Enna, i distaccamenti di Catenanuova e Nicosia. Presente anche una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna con a bordo il medico della Polizia di Stato in collaborazione con personale sanitario dell’Asp di Enna.