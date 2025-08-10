Lo Monaco coinvolto in un grave incidente stradale, l’Enna calcio, “forza Direttore”

L’ex ad del Catania, Pietro Lo Monaco, che sta aiutando l’Enna calcio nella composizione della squadra del campionato di serie D, è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona del Palermitano.

Cosa è accaduto

Lo Monaco era a bordo della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale ma stando alle prime informazioni le sue condizioni sono serie. Ha rimediato delle lesioni in varie parti del corpo.

La solidarietà dell’Enna calcio

La società gialloverde ha espresso vicinanza al dirigente calcistico. “Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli” scrivono il presidente dell’Enna calcio, Luigi Stompo, e Fabio Montesano.