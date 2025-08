Enna calcio, Stompo chiede alla città più abbonamenti

Con i calendari di serie D ormai ufficiali ed il calcio mercato in fermento, con alcuni colpi già piazzati dalla dirigenza dell’Enna calcio, la palla adesso spetta ai tifosi.

L’appello del presidente

Il presidente della società gialloverde, Luigi Stompo, attraverso i canali del sodalizio, ha chiesto un maggiore sforzo ai supporter per sostenere la società impegnata ad affrontare il campionato di serie D che si presenta molto difficile. “La vicinanza dei tifosi si sente, ma la campagna abbonamenti deve fare di più. L’obiettivo è raggiungere un record di abbonamenti per dare slancio alla squadra e alla città” ha detto il presidente dell’Enna, che, nei mesi scorsi, insieme all’altro dirigente, Fabio Montesano, chiarirono sulla necessità di un aiuto da parte della città, forze sociali e produttive, per consentire di portare avanti il loro progetto.

L’aiuto del Comune e gli impegni delle forze produttive

Da parte sua il Comune di Enna, ha messo sul piatto i soldi per l’iscrizione al torneo, 50 mila euro, non come contributo diretto ma incastonato in un progetto di promozione sportiva. E le forze produttive? A quanto pare, tra gli impegni presi in occasione di diversi incontri finalizzati a sostenere l’Enna calcio, c’erano gli acquisti di “stock” di abbonamenti e dare così linfa alla società, che, conti alla mano, come emerso in quei summit, per finanziare la stagione dovrà sborsare tra i 600 ed i 700 mila euro.

Gli obiettivi

Non certo bruscolini ma i costi del calcio, si sa, sono enormi. Il presidente, che per l’allestimento della rosa, si è affidato all’ex dg del Catania, Pietro Lo Monaco, ha, comunque, fissato degli obiettivi: “Creare una squadra giovane e fresca che diverta e entusiasmi il pubblico gialloverde e raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile, facendo divertire il popolo gialloverde”