Enna calcio, il primo acquisto è Nicolò Meringolo

Enna Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Meringolo. Il difensore centrale, classe 2006 scuola Juve, arriva in gialloverde dopo una trattativa importante, per la quale è stata battuta la concorrenza di diversi club di Serie A.

Meringolo, alto 1,82 m, si è affermato nella passata stagione con la maglia della Reggiana Primavera, collezionando 25 presenze in Primavera 2. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Under 16 italiana, evidenziando il suo potenziale riconosciuto a livello nazionale.

Difensore di piede buono, dotato di ottimo senso della posizione e abilità negli anticipi, Meringolo può agire sia da centrale sia da braccetto in una difesa a tre. Per lui si apre ora una nuova sfida con l’Enna, club che punta su giovani talenti per costruire una squadra competitiva e solida.

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura qui a Enna – ha detto il calciatore -! Fin dal primo contatto ho percepito grande passione e un progetto ambizioso, che mi hanno subito convinto. Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i miei compagni e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio ripagare la fiducia della società e dei tifosi con il massimo impegno e contribuire a portare in alto questi colori. Forza Enna!”.