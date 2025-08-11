Siccità, i prelievi dall’Ancipa per rifornire la Piana di Catania

I prelievi dalla diga Ancipa, pari ad 1,7 milioni di metri cubi in appena una settimana, segnalati stamane dal Movimento per la difesa dei territori, sono stati decisi dalla Regione siciliana per aumentare le risorse idriche della Piana di Catania.

La nota della Regione

E’ quanto emerge in una nota dell’amministrazione dell’isola, secondo cui la Cabina di regia ha accolto la proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, con particolare riferimento alla situazione dei comprensori irrigui serviti dai serbatoi Castello e dal sistema Ancipa-Pozzillo.

L’assessore, “non incide sul consumo civile”

“Sulla base di una attenta valutazione – dice Barbagallo – e senza incidere sulle risorse idriche già assegnate per l’uso potabile di tutti i centri abitati serviti dai sistemi che fanno capo all’Ancipa, al Fanaco e al Castello, sono stati assegnati al comparto agricolo ulteriori 300.000 metri cubi dal serbatoio Castello e 3.500.000 metri cubi dal serbatoio Ancipa per l’approvvigionamento idrico della Piana di Catania”