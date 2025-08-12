Asp, si rinnova il Comitato consultivo delle associazioni di volontariato

L’ASP di Enna ha avviato le procedure per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale (CCA), organismo di partecipazione previsto dalla legge di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 5 del 2009. L’avviso di rinnovo, pubblicato sul sito istituzionale, sarà valido per 45 giorni e scadrà il prossimo 9 settembre, offrendo agli interessati la possibilità di presentare domanda di partecipazione.

L’avviso pubblico è rivolto alle organizzazioni e associazioni di volontariato e di tutela degli utenti, agli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni di rappresentanza degli operatori, come gli ordini e le associazioni professionali.

Gli enti interessati possono presentare domanda di ammissione corredate degli allegati richiesti, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito www.aspenna.it al link https://www.aspenna.it/bandi-concorso/avviso-pubblico-per-rinnovo-comitato-consultivo-aziendale/

Istituito ufficialmente presso l’ASP di Enna il 13 settembre 2012, il CCA si configura come uno spazio di confronto e consultazione tra le associazioni di volontariato, gli organismi di tutela degli operatori sanitari e l’Azienda stessa. Nel corso degli anni, il Comitato è stato più volte rinnovato, come da normativa, attraverso avvisi pubblici rivolti alle realtà interessate, garantendo così un costante aggiornamento e rappresentatività.

L’ultimo rinnovo, avvenuto in conformità all’avviso pubblico e recepito dalla delibera della Direzione Generale n.137/22, ha portato alla costituzione del nuovo Comitato e all’elezione del suo Presidente, il dott. Tommaso Careri.

Componenti dell’ultimo CCA sono stati i rappresentanti di numerose organizzazioni e organismi di tutela, tra cui: AVIS, AVO, AGD, TDM, AISA, AIDO, LILT, CRI, CISI, ANMIC, AIS, AISF, AIAS, Federconsumatori, Movimento di Difesa del Cittadino, ASIMAR, Alzheimer degli Erei, Insieme ODV Centuripe, Misericordia Gagliano, Protezione Civile Nissoria, SUNAS, Madonna del Carmelo Leonforte, Ordine degli Infermieri, Ordine dei Medici, Ordine degli Assistenti Sociali, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Farmacisti e Ordine degli Ostetrici.

La Direzione dell’ASP di Enna evidenzia l’importante contributo che il CCA può fornire e ringrazia i componenti e il presidente del comitato uscente . “La collaborazione e il dialogo con il Comitato Consultivo hanno valorizzato il ruolo attribuito all’organismo, contribuendo al funzionamento dei servizi, al supporto alle decisioni aziendali e alla formulazione di proposte”, sottolinea il Direttore Generale, dott Mario Zappia. “Anche in questa occasione, auspichiamo il massimo livello di partecipazione da parte delle associazioni, sia nella fase di richiesta di adesione sia nelle successive attività istituzionali cui il prossimo CCA sarà chiamato a dare il proprio contributo”.