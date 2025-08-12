Monopattini e bici pericolosi, scatta il divieto nella Ztl

Stop a biciclette, motocicli elettrici e monopattini nella Ztl. Lo annuncia il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, che ha deciso di imprimere un giro di vite anche ai mezzi dolci e non inquinanti dopo una serie di proteste da parte dei residenti.

Le proteste

Sono in tanti, anche sui social, a lamentarsi di situazioni pericolose, considerato che molti di coloro che usano quei mezzi sfrecciano a velocità folle tra i passanti, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

La stretta del sindaco

La stretta imposta dall’amministrazione riguarda anche gli altri veicoli, infatti è stata predisposto “l’avvio dei controlli da remoto h24 nelle seguenti aree: Centro storico, Corradino e tutte le zone del territorio comunale dotate di sistemi di videosorveglianza attivi”. Il sindaco ha invitato “la popolazione al rispetto delle disposizioni vigenti, finalizzate a tutelare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano”