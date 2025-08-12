Poste, nell’Ennese la nuova super app scelta da oltre 33mila utenti
Comunicati Stampa - 12/08/2025
Eletta Prodotto dell’anno 2024 nella categoria “App – Simple Experience”, la nuova Super App di
Poste Italiane segna anche in provincia di Enna un grande successo con oltre 33mila utilizzatori
attivi, e si attesta leader tra le app gratuite su Apple Store e Google Play. Un risultato che dimostra
l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di
relazione e connessione con i clienti. Una prospettiva, dunque, di offerta omnicanale per servizi di
qualità e tutte le novità.
Utilizzata già dal 22% dei cittadini dell’Ennese, l’App Poste Italiane è identificabile negli store
online dalla lettera P blu su fondo giallo. È stata progettata per offrire un’esperienza digitale
completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai milioni di clienti di
Poste Italiane. Integrerà infatti in un unico punto d’accesso l’intero ecosistema dei servizi offerti dal
Gruppo guidato da Matteo Del Fante, in passato distribuiti su diverse app, offrendo così continuità
operativa attraverso le stesse credenziali di accesso abituali.
Il progressivo superamento delle precedenti applicazioni (BancoPosta e PostePay) è partito il 30
giugno, con la prima migrazione verso la nuova App Poste Italiane dei clienti con App BancoPosta
e completata il 22 luglio con la dismissione di quest’ultima dagli store digitali. Un ulteriore step si
avvierà ad ottobre, con la migrazione dei clienti da App Postepay, che permetterà di raggiungere
entro fine anno circa 16 milioni di utenti in tutt’Italia sulla nuova Super App.
Un modello integrato
Tutti i “mondi Poste” sono così a portata di mano, dal comparto finanziario di conti correnti, libretti
e postepay a quello postale della gestione di corrispondenza e pacchi. Il tutto in un contesto
digitale in costante evoluzione e, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, sempre più
personalizzabile, dall’interfaccia alle operazioni preferite in evidenza.
Con la funzione “Mappe” è possibile inoltre cercare non solo l’ufficio postale più vicino, ma anche i
Punto Poste e i Punto Lis, i locker, gli Atm Postamat e molto altro.
Un’importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di
Poste Italiane, carte fedeltà, spedizioni, prenotazioni e documenti d’identità. La app Poste Italiane
include infatti anche la possibilità di inquadrare un QR Code in ufficio postale o su poste.it per
identificarsi in maniera rapida con l’operatore. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione,
garantendo sicurezza e privacy.
L’App introduce anche la “Passkey”, un sistema di accesso rapido tramite impronta digitale o
riconoscimento facciale, eliminando la necessità dell’inserimento password anche in caso di
cambio smartphone, in linea con i nuovi standard di sicurezza internazionali definiti dall’alleanza
FIDO.
In tema di corrispondenza e pacchi, è disponibile il nuovo servizio gratuito PostePlus, che
consente di scegliere dove e quando ricevere un pacco in arrivo, impostare indirizzi preferiti,
riprogrammare date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. Inoltre,
attraverso l’App si può anche effettuare il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal
mittente.
Innovazione e impatto strategico
Con la SuperApp, Poste Italiane rafforza il proprio ruolo di leader nazionale nei servizi digitali
integrati, contribuendo alla modernizzazione del Paese e consolidando il proprio posizionamento
tra i principali operatori europei del settore. L’iniziativa si colloca infatti all’interno del piano di
trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione
degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno
digitalizzate della popolazione.
Grazie alle sue caratteristiche di semplicità d’uso è risultata inoltre fra i vincitori del MF Banking
Innovation Award, nella categoria “Value Proposition per la Clientela Privata” e dei Digital
Experience Awards, per la categoria “Best Mobile App Experience”.