Poste, nell’Ennese la nuova super app scelta da oltre 33mila utenti

Comunicati Stampa - 12/08/2025

Eletta Prodotto dell’anno 2024 nella categoria “App – Simple Experience”, la nuova Super App di

Poste Italiane segna anche in provincia di Enna un grande successo con oltre 33mila utilizzatori

attivi, e si attesta leader tra le app gratuite su Apple Store e Google Play. Un risultato che dimostra

l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di

relazione e connessione con i clienti. Una prospettiva, dunque, di offerta omnicanale per servizi di

qualità e tutte le novità.

Utilizzata già dal 22% dei cittadini dell’Ennese, l’App Poste Italiane è identificabile negli store

online dalla lettera P blu su fondo giallo. È stata progettata per offrire un’esperienza digitale

completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai milioni di clienti di

Poste Italiane. Integrerà infatti in un unico punto d’accesso l’intero ecosistema dei servizi offerti dal

Gruppo guidato da Matteo Del Fante, in passato distribuiti su diverse app, offrendo così continuità

operativa attraverso le stesse credenziali di accesso abituali.

Il progressivo superamento delle precedenti applicazioni (BancoPosta e PostePay) è partito il 30

giugno, con la prima migrazione verso la nuova App Poste Italiane dei clienti con App BancoPosta

e completata il 22 luglio con la dismissione di quest’ultima dagli store digitali. Un ulteriore step si

avvierà ad ottobre, con la migrazione dei clienti da App Postepay, che permetterà di raggiungere

entro fine anno circa 16 milioni di utenti in tutt’Italia sulla nuova Super App.

Un modello integrato

Tutti i “mondi Poste” sono così a portata di mano, dal comparto finanziario di conti correnti, libretti

e postepay a quello postale della gestione di corrispondenza e pacchi. Il tutto in un contesto

digitale in costante evoluzione e, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, sempre più

personalizzabile, dall’interfaccia alle operazioni preferite in evidenza.

Con la funzione “Mappe” è possibile inoltre cercare non solo l’ufficio postale più vicino, ma anche i

Punto Poste e i Punto Lis, i locker, gli Atm Postamat e molto altro.

Un’importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di

Poste Italiane, carte fedeltà, spedizioni, prenotazioni e documenti d’identità. La app Poste Italiane

include infatti anche la possibilità di inquadrare un QR Code in ufficio postale o su poste.it per

identificarsi in maniera rapida con l’operatore. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione,

garantendo sicurezza e privacy.

L’App introduce anche la “Passkey”, un sistema di accesso rapido tramite impronta digitale o

riconoscimento facciale, eliminando la necessità dell’inserimento password anche in caso di

cambio smartphone, in linea con i nuovi standard di sicurezza internazionali definiti dall’alleanza

FIDO.

In tema di corrispondenza e pacchi, è disponibile il nuovo servizio gratuito PostePlus, che

consente di scegliere dove e quando ricevere un pacco in arrivo, impostare indirizzi preferiti,

riprogrammare date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. Inoltre,

attraverso l’App si può anche effettuare il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal

mittente.

Innovazione e impatto strategico

Con la SuperApp, Poste Italiane rafforza il proprio ruolo di leader nazionale nei servizi digitali

integrati, contribuendo alla modernizzazione del Paese e consolidando il proprio posizionamento

tra i principali operatori europei del settore. L’iniziativa si colloca infatti all’interno del piano di

trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione

degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno

digitalizzate della popolazione.

Grazie alle sue caratteristiche di semplicità d’uso è risultata inoltre fra i vincitori del MF Banking

Innovation Award, nella categoria “Value Proposition per la Clientela Privata” e dei Digital

Experience Awards, per la categoria “Best Mobile App Experience”.