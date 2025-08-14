Brucia l’Ennese, incendi a Pasquasia e nel bosco di Piazza Armerina

Giornata di incendi con più fronti aperti: da Enna a Piazza Armerina. In fiamme, il bosco demaniale in contrada Rabottano, uno dei polmoni verdi che era rimasto integro.

Elicottero in volo, la mano degli attentatori

Si tratta come è presumibile di un rogo di matrice dolosa e sul posto c’è il personale della Forestale ma si è alzato in volo un elicottero che sta compiendo dei lanci per arginare l’azione delle fiamme. Un altro fronte interessa le zone di Cicciona e Frattulla, sempre nel territorio di Piazza Armerina.

Fulmine a Pasquasia

Un incendio di vaste proporzioni si registra nell’area di Pasquasia, ad Enna: a quanto pare, sarebbe stato un fulmine, nella giornata di ieri, a scatenare le fiamme e si è reso necessario l’intervento di 5 mezzi aerei, tra cui 2 Canadair.