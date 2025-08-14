Gioco d’azzardo e scommesse illegali, sanzioni per oltre 300 mila euro della Finanza
Enna-Cronaca - 14/08/2025
300 mila euro di sanzioni tributarie, 25 mila euro di multe amministrative. Questo il bilancio dell’attività del comando provinciale della Guardia di finanza di Enna nei mesi estivi di giugno e luglio sul contrasto al gioco irregolare e alle scommesse illegali.
I controlli
I controlli sono stati effettuati con la collaborazione del Gruppo di Enna delle Tenenze di Nicosia e Piazza Armerina, dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sede di Enna nei confronti di 14 operatori del settore nella provincia.
Le sanzioni
Sono titolari di circoli privati, centri scommesse e sale giochi, nonché di associazioni culturali: al termine delle verifiche sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 25 mila euro nei confronti di 3 operatori economici, di cui uno deferito all’Autorità giudiziaria per esercizio abusivo di gioco e scommesse. Nei confronti invece di un centro scommesse, connesso ad allibratori esteri non autorizzati, è stata constatata un’evasione di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di oltre 300 mila euro, con applicazione delle correlate sanzioni tributarie.