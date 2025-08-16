Intervengono per sedare una lite familiare, aggrediti 2 carabinieri

Due carabinieri, in servizio ad Aidone, sono rimasti vittime di un’aggressione avvenuta nelle ore scorse. Secondo una ricostruzione fornita da un sindacato dell’Arma, i due militari sono intervenuti, a seguito di una segnalazione di soccorso, in un appartamento dove era stata segnalata una lite in famiglia. Uno dei parenti, in preda all’ira, si sarebbe scagliato contro i militari che, comunque, sono riusciti a contenerlo ma resta il gesto di violenza contro i tutori delle forze dell’ordine.