Brucia l’Ennese, rogo divampa a Capodarso, fiamme a Leonforte, Piazza e Aidone

L’incendio che da tre giorni sta divorando centinaia di ettari in territorio di Villarosa, a Fortolesi, ha raggiunto la zona di monte Capodarso su un altro versante da dove era divampato.

L’emergenza

Anche oggi a lavoro ci sono vigili del fuoco, forestale, protezione civile mentre in volo ci sono due elicotteri ed un canadair che stanno provando ad arginare il fronte di fuoco. L’incendio è divampato sopra la galleria Fortolesi della A 19 tanto che ieri, per qualche ora, la polizia stradale ha disposto la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni di marcia tra Enna e Caltanissetta per consentire ai soccorritori di lavorare.

Gli altri incendi

Le alte temperature che si registrano in queste ore nell’entroterra favoriscono la propagazione del fuoco. L’odore di bruciato, favorito dal vento, nella notte ha raggiunto anche Enna . Incendi si registrano a Leonforte, alle spalle del cimitero, Piazza Armerina e Aidone