Ultimo colpo di mercato per la Orlando Pallamano Haenna

A meno di 48 ore dall’inizio della preparazione precampionato prevista per lunedì 18 agosto la Orlando Pallamano Haenna piazza l’ultimo colpo di mercato. La società gialloverde infatti ha tesserato l’atleta argentino di passaporto italiano Joaquin Vera. 30 anni, fisico possente, 1,93 cm per 90 kg di ruolo terzino sinistro che negli ultimi 2 anni ha giocato in Italia nel Chieti conquistando nell’ultima stagione la promozione in Serie A Silver segnando 65 reti. Ma il suo curriculum.e di alto livello e tra il 2010 ed il.2015 ha fatto anche parte della nazionale giovanile biancoceleste. La sua carriera sportiva si è svolta quasi tutta nel club argentino del San Fernando. Ma vanta anche un titolo sudamericano cadetti ed uno panamericano junior. Inoltre ha svolto le selezioni nel 2014 e nel 2015 per la nazionale junior Argentina.

Con questo ultimo sono 5 i nuovi arrivi in casa della Orlando Pallamano Haenna che così chiude la campagna di rafforzamento. In precedenza sono arrivati il portiere Seby Coppola, Antonio Cocco e Nicolas Dieguez ed Alessio Corrias.

Adesso la parola passa al campo. Lunedì 18 agosto pomeriggio tutti gli atleti si ritroveranno al palazzetto dello sport di Enna bassa dove agli ordini del coach Mario Gulino e dei suoi collaboratori inizieranno a sudare in vista dell’inizio del campionato di serie A Silver previsto.per il 18 ottobre e con gli ennesi impegnati nel derby in trasferta con il Girgenti.