Maltempo a Leonforte, 2 auto finiscono sul torrente Crisa, 2 feriti, c’è un disperso

Tre persone sono finite sul torrente Crisa, nel territorio di Leonforte. Due di loro sono stati recuperati mentre il terzo, un 40enne, risulta disperso. Sono ore di ansia a Leonforte, su cui si è abbattuto un forte temporale che ha ingrossato il torrente.

Le auto travolte

Secondo quanto sostenuto dal sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, che sta partecipando ai soccorsi insieme alla Polizia municipale, ai vigili del fuoco ed alla Protezione civile, le tre vittime, tutti uomini del posto, erano a bordo di due auto, in prossimità del torrente Crisa quando l’acqua li ha portati via.

I soccorsi, trovato cellulare del disperso

Due sono stati quasi subito prelevati ma si sono salvati restando sul tetto delle auto, per l’altro non si è riusciti a strapparlo dalla forza dell’acqua. Nel corso delle ricerche, i sommozzatori, è stato trovato il cellulare del 40enne disperso, sposato con una donna originaria di Agira .

Si è alzato in volo un elicottero ma come spiega a ViviEnna il sindaco, per via del buio, il mezzo aereo non ha potuto proseguire le ricerche.