Maltempo, la Sp 40 coperta di fango, sindaca di Aidone, “interverrà il Libero consorzio”

Come era di tutta evidenza, le piogge che si sono abbattute nell’Ennese hanno creato i soliti danni alle strade provinciali.

Il fango sulla strada

E’ il caso della Sp40, come segnalato dalla sindaca di Aidone, Annamaria Raccuglia, che, nelle ore scorse, ha lanciato un appello alla sua comunità di procedere con prudenza per via delle condizioni della strada, che è coperta di fango. “Le copiose precipitazioni di ieri hanno causato danni alla viabilità di alcune delle strade provinciali presenti sul territorio comunale” ha detto il sindaco.

“Previsto già oggi un primo intervento”

“E’ stato eseguito ieri – dice a ViviEnna la sindaca di Aidone – un sopralluogo del personale del Libero consorzio e già nella giornata di oggi è previsto un primo intervento. Posso dire che la Protezione civile, in merito a questa strada, sta anche intervenendo grazie ad un finanziamento e gli interventi dovrebbero iniziare nel mese di settembre”