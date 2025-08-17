I danni del maltempo, disagi idrici in 2 Comuni

Il maltempo, che nelle ultime ore si è abbattuto sull’Ennese, ha creato dei danni soprattutto nell’erogazione dell’acqua. Nella giornata di ieri, AcquaEnna ha inviato una nota attraverso cui afferma che “per mancanza di energia elettrica causata da un guasto Enel, l’impianto di pompaggio Origlio non risulta funzionante”.

I disagi a Centuripe e Catenanuova

Per questa ragione, a partire da oggi, 17 agosto e per le successive 48 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Catenanuova e Centuripe”. Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha informato la sua comunità che “ causa di un guasto causato dal temporale , è probabile che nelle prossime 48 ore possano verificarsi problemi alla erogazione dell’acqua”