Acqua contaminata a Nicosia, sindaco vieta l’uso

Acqua contaminata a Nicosia e così il sindaco, Luigi Bonelli, ha firmato un’ordinanza che dispone “il divieto assoluto di utilizzo per uso potabile dell’acqua immessa nella rete idrica dell’intero Comune di Nicosia, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione”.

I controlli dell’Asp

Una decisione assunta dopo alcuni esami eseguiti dal Dipartimento di prevenzione servizio igiene alimenti e nutrizione su alcuni campioni di acqua raccolti in diversi punti della rete idrica. L’azienda sanitaria, una volta avuto contezza dell’esito delle verifiche, ha suggerito al capo dell’amministrazione di Nicosia di “sospendere l’utilizzo dell’acqua per uso potabile nell’intero Comune”.

La comunicazione ad AcquaEnna

Da parte sua, il sindaco di Nicosia ha trasmesso la copia dell’ordinanza all’Asp di Enna, al responsabile AcquaEnna, ai Dirigenti scolastici e alle forze dell’ordine.