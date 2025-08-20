Gestione idrica, pace tra Comitato e Venezia, incontro fissato a settembre

Chiarimento tra il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ed il Comitato Senz’acqua Enna che, nella giornata di ieri, aveva pungolato l’ex sindaco di Troina sulla gestione del servizio idrico. Il presidente del Movimento, Monia Parlato, ha affermato di essere stata contattata dal parlamentare con cui ha fissato un incontro, nel mese di settembre.

Comitato, “servono risposte concrete”

“Sarà l’occasione – si legge nella nota del Comitato – per discutere direttamente le istanze e i quesiti sollevati dal Comitato, al fine di ottenere risposte concrete e chiarimenti sulle posizioni dell’onorevole riguardo alle problematiche segnalate. Il Comitato Senz’acquaenna ritiene fondamentale aprire un dialogo chiaro e trasparente con le istituzioni, perché la cittadinanza merita di conoscere le risposte e le decisioni che la riguardano. Accogliamo con favore questo gesto di disponibilità, convinti che il confronto rappresenti un passo importante per costruire soluzioni condivise e trasparenti”