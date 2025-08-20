Inaugurato il nuovo bar dell’ospedale Umberto I

Un nutrito numero di persone ha partecipato ieri all’inaugurazione del nuovo bar presso l’ospedale Umberto I di Enna, un servizio che mancava da troppo tempo in una struttusanitaria di questa importanza.

Ieri mattina era tangibile nelle espressioni di tutti i protagonisti una gioiosa soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto in tempi così stretti. Chi ha progettato gli ambienti, chi si è occupato di seguire le gare d’appalto, chi ha coordinato e diretto i lavori – tutti mostravano lo stesso orgoglio. Soprattutto la Direzione Strategica, che ha fortemente voluto questa realizzazione, non nascondeva la propria soddisfazione per un progetto che rappresenterà una grande utilità per gli operatori sanitari e per tutti i cittadini.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il Direttore Generale Dr. Mario Zappia, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Sigona e il Direttore Sanitario Dr. Ennio Ciotta i quali ringraziano tutti i presenti, i vertici aziendali intervenuti, e in particolar modo, per la presenza e la vicinanza dimostrata, le autorità cittadine che hanno partecipato: il Presidente del Tribunale di Enna Miriam D’Amore, La direttrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università kore Dott.ssa Roberta Malaguarnera, il Prefetto Vicario Dott. Alberto Grassia e il Questore Vicario Dott. Giancarlo Rapisarda.

“L’ospedale, oltre ad essere un luogo di cura, è anche un luogo che accoglie – ha dichiarato il DG Zappia – e bisogna prestare attenzione a tutti i dettagli. Accanto all’azione sanitaria, che naturalmente rimane quella fondamentale, è importante offrire a pazienti, familiari e operatori sanitari un ambiente umano e confortevole dove trovare nella quotidianità anche un momento di conforto.”

Il nuovo bar si inserisce in una visione più ampia e attenta dell’assistenza sanitaria per facilitare il più possibile la permanenza delle persone. L’Azienda, infatti, sta già lavorando per realizzare uno spaccio interno e un asilo nido, per venire incontro alle esigenze delle famiglie senza costringerle a spostarsi dal nosocomio.

Il punto ristoro, realizzato dalla ditta Eurorappresentanze Vending srl aggiudicataria della gara pubblica, rappresenta un importante investimento. La nuova caffetteria, realizzata con gusto ed eleganza, è ubicata nella sala “Farinato” accanto all’ingresso principale ed è facilmente accessibile sia dall’interno che dall’esterno della struttura.

Il bar offre tutti i classici prodotti da caffetteria oltre a una selezione gastronomica, con prezzi calmierati rispetto al mercato esterno e scontistiche dedicate ai dipendenti dell’ospedale.

L’inaugurazione rappresenta quindi non solo l’apertura di un semplice bar, ma un segnale concreto dell’attenzione che l’ASP di Enna dedica al miglioramento dell’accoglienza e dei servizi. Un passo significativo verso un’assistenza più umana e vicina alle esigenze di chi attraversa quotidianamente i corridoi dell’Umberto I.