Leonforte piange Matteo, lo strazio dei familiari, il sindaco annulla il Festival del folklore

E’ fortissima la commozione a Leonforte per la scomparsa di Matteo Ciurca, il 40enne che nella serata di ieri è stato travolto dalla piena del torrente Crisa mentre era in macchina con un amico, uno dei due che si è fortunatamente salvato. Il terzo, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, era a bordo di un’altra auto, anch’essa spinta dalla forza dell’acqua.

Gli ultimi istanti prima della tragedia

Avrebbero dovuto raggiungere una proprietà dove c’erano dei cani da sfamare, stando ad alcune fonti ma non avrebbero fatto i conti con il maltempo. Le piogge hanno ingrossato il torrente che ha spazzato via le auto solo che i due amici di Matteo sono riusciti a salvarsi. Sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni sono apparse subito buone anche se erano molto provati. Il corpo di Matteo è stato rintracciato stamane intorno alle 21,30 dai vigili del fuoco: la comunità è sotto shock e non riesce a darsi pace come la famiglia dell’uomo.

Il sindaco, “annullato il festival”

“Ho dovuto dare la triste notizia ai familiari presenti sui luoghi e straziati dal dolore” ha detto il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi che ha deciso di annullare uno spettacolo. “Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia per questa terribile tragedia – dice il sindaco – che ha coinvolto tutta la nostra collettività. In segno di profondo rispetto per la tragica scomparsa del nostro concittadino Matteo, travolto ieri dalle acque del fiume Crisa, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare il festival del folklore Paisi miu previsto per oggi.In questo momento di dolore, ci stringiamo, ancora una volta, attorno alla famiglia, alla quale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”