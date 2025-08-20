Ricerche finite, trovato il corpo senza vita del disperso a Leonforte

E’ stato trovato questa mattina, intorno alle 9,30, il corpo senza vita del 40enne che da ieri risultava disperso dopo essere stato travolto con la sua auto dalla piena del torrente Crisa, a Leonforte.

Chi è la vittima

A rinvenire il cadavere di Matteo Ciurca sono stati i vigili del fuoco che, al momento, sono impegnati nelle operazioni di recupero della salma che era sull’alveo del torrente a circa 2 km dal posto in cui ieri sera si trovava.

Le ricerche dei soccorritori

Sul posto ci sono anche il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, gli agenti della Polizia municipale ed il personale della Protezione civile. Le ricerche, che erano state sospese intorno all’1,30 di questa notte, sono riprese all’alba anche con l’uso di un elicottero ma c’erano poche speranze di rintracciarlo in vita.