Riprese all’alba le ricerche del disperso, cresce l’angoscia per i familiari

Sono riprese all’alba le ricerche dei soccorritori per rintracciare il 40enne disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Crisa, nel territorio di Leonforte, in contrada Noce, nei pressi del depuratore, ingrossatosi per il maltempo.

L’elicottero

Un elicottero si è alzato in volo per controllare dall’alto una porzione più vasta ma più passa il tempo più cresce l’angoscia per i familiari dell’uomo, un 40enne, che lavora nella zona del Dittaino, sposato con una donna di Agira. Stanno bene gli altri due uomini, anch’essi a bordo di una macchina, travolte dalla forza dell’acqua.

“Sono riusciti, miracolosamente, a mettersi in salvo, e soccorsi sono stati trasportati presso l’ospedale di Leonforte e stanno bene. Il terzo – dice il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi – malcapitato è stato trascinato dall’acqua e nonostante le ricerche prima con l’elicottero dei vigili del fuoco e poi dal nucleo pluviale, anche con ausilio di droni, non è stato ritrovato”