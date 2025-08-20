Sanità, due nuove assunzioni all’Asp
Enna-Cronaca - 20/08/2025
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna procederà con l’assunzione di nuovo personale. Con atto deliberativo dello scorso 6 agosto, è stata approvata la graduatoria “per il reclutamento di collaboratori amministrativi in posizione di comando”. La procedura permetterà all’Asp di procedere con la richiesta di disponibilità per due candidati risultati idonei nella selezione.
Zappia, “a breve entreranno in squadra”
“Voglio ringraziare – dice il direttore generale Mario Zappia – i prossimi futuri dipendenti per averci scelto partecipando alla selezione, a breve entreranno a far parte della nostra Azienda, gli auguro un buon lavoro nella consapevolezza che dovranno contribuire con spirito di servizio a quella ricerca di qualità ed efficienza nelle prestazioni erogate che, come Direzione, ci siamo prefissati fin dal primo giorno di lavoro”.