Ambulatorio di Odontoiatria fuori uso dal 2024, Asp, “i lavori sono finiti”
Enna-Cronaca - 18/08/2025
Tornerà ad essere operativo l’ambulatorio di odontoiatria allestito nei locali dell’ospedale Umberto I.
Che interventi sono stati eseguiti
L’intervento di ammodernamento ha previsto la fornitura di moderne apparecchiature odontoiatriche, già consegnate e collaudate, che andranno a sostituire definitivamente le vecchie strumentazioni ormai inadeguate agli standard qualitativi richiesti.
Fuori uso dal 2024
“Si tratta di un investimento necessario per la sanità territoriale”, sottolineano dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna, composta dal direttore generale Mario Zappia, dalla direttrice amministrativa, Maria Sigona e dal direttore sanitario Ennio Ciotta, evidenziando come il ripristino dell’ambulatorio
odontoiatrico rappresenti una risposta concreta alle esigenze sanitarie della collettività. L’ambulatorio odontoiatrico sito presso il poliambulatorio di Enna Alta era stato oggetto di criticità negli ultimi anni a causa del progressivo deterioramento delle apparecchiature, messe definitivamente fuori uso già a febbraio del 2024”.