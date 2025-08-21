La tragedia a Leonforte, oggi i funerali di Matteo, la Procura apre un’inchiesta

Si terranno oggi alle 16 nella chiesa Madre di Leonforte, i funerali di Matteo Ciurca, il 40enne leonfortese il cui cadavere è stato ritrovato ieri mattina dopo che era stato travolto dal torrente Crisa, improvvisamente ingrossatosi a causa di una bomba d’acqua.

L’inchiesta della Procura

Non si è resa necessaria l’autopsia sul corpo senza vita dell’uomo ma, in ogni caso, la Procura di Enna ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla vicenda e verificare se vi sono delle responsabilità in questa tragedia. Ci sono i due testimoni, gli amici di Matteo, che per loro fortuna sono riusciti a salvarsi, le cui ricostruzioni consentiranno agli inquirenti di avere altre indicazioni sulla vicenda.

Il percorso

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i tre erano soliti percorrere questa stradina che costeggia il torrente, quasi sempre secco durante l’anno, quando sono stati travolti da una piena improvvisa. Straziante il dolore della famiglia di Matteo Ciurca che ieri mattina era sul luogo in cui erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco ed è stato il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, a dare ai parenti la drammatica notizia

L’incidente

Mattero era stato tra la vita e la morte, all’età di 13 anni a causa di un incidente stradale con un motorino sulla circonvallazione della cittadina dell’ennese. Ciurca aveva lottato per settimane tra la vita e la morte ma alla fine aveva vinto la sua battaglia seppure quell’incidente lo aveva lasciato con una disabilità ad una gamba.