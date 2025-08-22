Cambio al Libero consorzio, Giunta neo segretaria generale, prende il posto di Iacono

E’ Anna Giunta la nuova segretaria generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, individuata dal presidente, Piero Capizzi tra una rosa di segretari che hanno partecipato all’avviso.

Chi è la nuova segretaria generale

La donna, 57 anni, nativa di Gangi, laurea in Giurisprudenza, sposata e madre di due figlie, nel curriculum diverse esperienze lavorative anche in molti comuni dell’ennese.

Finisce la stagione di Iacono all’ente

Prenderà servizio lunedì 25 agosto e prenderà il posto di Michele Iacono, che ha traghettato l’Ente dalla gestione commissariale all’attuale governo politico. Individuato dall’allora commissario straordinario, Girolamo Di Fazio e poi confermato dall’ultimo commissario, Carmen Madonia, è stato in carica 4 anni e mezzo.

“Nella doppia veste – si legge nella nota del Libero consorzio – di Dirigente ad interim del I° settore, grazie al team dell’ufficio personale e legale che in questi anni non si è risparmiato, ha portato a segno obiettivi attesi da tanto tempo tra cui la stabilizzazione del personale precario, le progressioni orizzontali e verticali per il personale interno, l’assunzione dell’ingegnere capo, l’assegnazione delle Posizioni Organizzative e in ultimo l’assunzione a tempo indeterminato dell’architetto, già con contratto a termine, grazie al PNRR”.

“E’ stata una sfida”

“Per me è stata una sfida quotidiana- ha detto Iacono congedandosi dal personale- un mettersi in gioco sulle tante e spinose questioni che hanno attraversato la vita amministrativa dell’Ente, ho lavorato confidando sempre nella collaborazione del personale e anche nell’aiuto di Cerere che quotidianamente nel captare il mio sguardo dall’effige posta dietro la scrivania non mi fa fatto mancare il suo sostegno”.