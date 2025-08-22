La tragedia al Crisa, l’alveo non era pulito, ordinanza del sindaco per impedire l’accesso

“Firmerò un’ordinanza per chiudere quel tratto dove si è consumata la tragedia”. Lo afferma a ViviEnna il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, che, nelle ore scorse ha ricevuto una nota dall’Autorità di bacino per mettere in sicurezza quell’area, in particolare l’alveo del torrente Crisa dove, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, sarebbero passate le due auto, tra cui quelle in cui c’era Matteo Ciurca, trovato senza vita 2 giorni fa.

Sindaco, “non è area di proprietà comunale”

“Si tratta di un’area – dice ancora il sindaco di Leonforte – che non è di proprietà del Comune, questo mi preme ribadirlo, ma essendoci un’indicazione da parte dell’Autorità di bacino provvederò ad interdire il passaggio”.

I droni

Grazie all’uso dei droni, sarebbe stato accertato che l’alveo non era “pulito”, vi sarebbero stati degli ostacoli, tra cui delle canne, che lo avrebbero reso particolarmente pericoloso.