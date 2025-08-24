A Nicosia il nono concorso internazionale Madonnari di Sicilia

L’arte effimera torna a parlare di pace. Dal 19 al 21 settembre 2025, Nicosia ospita la nona edizione del Concorso Internazionale Madonnari di Sicilia, un evento unico nel panorama dell’arte di strada, che richiama artisti da ogni angolo del mondo e migliaia di visitatori.

Organizzato dall’Associazione Madonnari di Sicilia, con il patrocinio del Comune di Nicosia, del Comitato Maria SS. dell’Aiuto e della Diocesi di Nicosia, il concorso si inserisce nel cuore dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima dell’Aiuto, trasformando Via Fratelli Testa in un tappeto di preghiere disegnate.

Gli artisti saranno chiamati a interpretare, con i gessetti, un messaggio universale: la ricerca di una pace autentica, disarmata e disarmante. Un invito alla riflessione collettiva, che si fa colore e forma sotto gli occhi dei passanti.

Come da tradizione, Piazza Garibaldi ospiterà il workshop dedicato ai più piccoli, un laboratorio creativo che avvicina le nuove generazioni all’arte dei madonnari e ai valori della spiritualità e della condivisione.

Durante i tre giorni, il centro storico di Nicosia si trasformerà in un crocevia di emozioni: i profumi della festa, le luci votive e le voci della devozione si fonderanno con le opere effimere degli artisti, regalando ai visitatori un’esperienza di profonda bellezza e significato.