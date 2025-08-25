Enna celebra l’arte contemporanea, inaugurazione della mostra di 3 artiste a Palazzo Chiaramonte
Comunicati Stampa - 25/08/2025
Domani, martedì 26 agosto alle ore 17:00, le sale di Palazzo Chiaramonte di Enna si
trasformeranno in uno spazio di dialogo tra memoria, identità e linguaggi contemporanei con
l’inaugurazione di una mostra collettiva che resterà visitabile fino al 17 settembre 2025.
L’evento, organizzato da Bottega Culturale Sicilia in collaborazione con il Comune di Enna,
rappresenta non solo un momento artistico, ma anche un invito alla riflessione sulla
responsabilità di preservare e trasmettere l’arte come patrimonio vivo per le generazioni future.
Le protagoniste sono tre artiste appartenenti all’Associazione Faro Convention – Citizens of
Europe: Daniela Ficile, Sara Mineo e Rosa Anna Argento. Ognuna di loro, con sensibilità e
percorsi diversi, restituisce una visione che intreccia radici, memoria e futuro.
Daniela Ficile porta in mostra un linguaggio innovativo che fonde grafica digitale, fotografia,
pittura e installazioni. Le sue opere sono esplorazioni della percezione visiva, capaci di
scardinare le convenzioni e aprire a un dialogo critico con lo spettatore, dove la tecnologia
diventa strumento poetico e riflessivo.
Sara Mineo costruisce invece una pittura “emozionale” che affonda nel Mediterraneo e nella
spiritualità. I suoi volti, i corpi e le atmosfere sono attraversati da una tensione umana che rende
la sua arte un canto alla bellezza, all’amore e alla dignità della vita, trasformandosi in
messaggio sociale e civile.
Rosa Anna Argento porta in mostra un linguaggio pittorico che intreccia tradizione e
contemporaneità. Le sue opere raccontano storie di radici e identità, con una tavolozza che
alterna delicatezza e forza espressiva. Nei suoi lavori il colore diventa memoria viva, ponte tra
passato e presente, mentre la forma si fa narrazione di valori universali come la libertà, la
diversità e il rispetto. La sua arte dialoga con il suo impegno culturale e civile come presidente
dell’Associazione Faro Convention, dove la creatività non è mai disgiunta dalla responsabilità
di trasmettere e preservare il patrimonio culturale per le nuove generazioni.
La mostra si inserisce idealmente nel tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2025,
dedicate al “Patrimonio Architettonico”: un’occasione per ricordare che l’arte e la cultura non
sono semplici ornamenti, ma strumenti di identità, memoria collettiva e coesione sociale. Così
come le architetture raccontano la storia di popoli e comunità, le opere delle tre artiste
diventano finestre sul passato e porte sul futuro, in un intreccio di tradizione e contemporaneità
che stimola responsabilità e consapevolezza.
La presidente Rosa Anna Argento afferma: “il mio impegno nasce dalla volontà di canalizzare
le mie competenze e non lasciare che si disperdano. L’Europa ha bisogno di uomini e donne
competenti e i nostri giovani devono essere entusiasmati e appassionati all’arte e alla storia.
Solo così potremo contrastare il nichilismo e diffondere valori di libertà, diversità e rispetto”.
A sostegno dell’iniziativa interviene anche Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale
Sicilia: “con questa mostra vogliamo offrire ad Enna e ai suoi visitatori non solo un incontro
con l’arte viva e contemporanea, ma anche un momento di responsabilità collettiva.
Collaborare con l’Associazione Faro Convention significa riconoscere che l’arte è patrimonio
comune, che va preservato e consegnato al futuro. La cultura non è un lusso, è un fondamento
della comunità”.