Scontro frontale sulla 192, due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15,30 sulla Statale 192 nei pressi di Calderai. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, c’è stato uno scontro frontale tra due macchine.

I soccorsi

I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna si sono recati sul luogo teatro dell’incidente prestando aiuto alle vittime, che sono state estratte dai mezzi. Sul caso, sono state aperte le indagini da parte dei carabinieri.